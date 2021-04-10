شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ وفاء الكيلانى: وصيتى لأولادى لا تتركونى وحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان راغب علامة، خلال الجزء الثانى من استضافته فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، أولادى لديهم علاقات عاطفية وأنا أشجعهم على ذلك، وأنا أتحدث معهم كثيرا وصديقا لهم لذلك أنا متأكد أنهم يقوموا بخطأ كبير ووصيتى لهم "لا تتركوني وحدي"، وتابع: أنا ليس لدى أى عداوات وأجعل مع أولادى مرافقين فقط فى لبنان بسبب الأجواء هناك، ولا ألتفت لتعليقات السوشيال ميديا لأنهم نفايات بشرية، ولا أحب أن أرد على المجهول.

وأضاف الفنان راغب علامة، رأيى دائما أن السياسيين فى لبنان فاسدون ووصلوا لدرجة تدمير الغالى والرخيص، ويجوّعون الناس، وقدمت أغنية "طار البلد" عنهم وهجموا على وهددونى ووقفت فى وجوههم وفى النهاية قدموا لى اعتذارا، وعندما قدمت تلك الأغنية كانت البلد فى حالة انهيار، وتابع: أود أن أضع فى سيرتى بعض الأسماء وهم إحسان المنذر وطارق عاكف و صلاح الشرنوبى وخالد بكرى، وعنوان سيرتى هى الصراحة والدبلوماسية.

وكشف الفنان راغب علامة عن سبب إزالة شاربه، حيث قال عندما كنت أصور أغنية "نسينى الدنيا"، وكان استايلست الأغنية إيطاليا، وسلمت له نفسي، وطلب أن أزيله، وقد كان على الرغم من أننى كنت متمسكا به وأرى أنه رمز الرجولة.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.