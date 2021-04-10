شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: "القاهرة كابول" مسلسل اجتماعى مش سياسى وأجسد دور ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم خالد الصاوى، ضيفا فى برنامج "لايت شو" للإعلامية آية الغريانى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث خلال الحلقة عن أعماله الجديدة التى ستعرض فى شهر رمضان، قائلا، انا بشارك فى مسلسل "اللى مالوش كبير"، والدور جذبنى لأنه عبارة عن فكرة الشخص اللى عنده زيادة من القوى والسلطة والثروة وعنده حظ حلو، وفى نفس الوقت بيكون قلقان وخايف من جواه ودى أكتر حاجة عجبتنى فيه.

وأضاف خالد الصاوى، أظهر أيضا فى مسلسل "القاهرة كابول" وللعلم هو مسلسل اجتماعى مش سياسى، وانا دائما أحب التنوع في الشخصيات التي أقدمها مرة ثورى ومرة في السلطة مرة نصاب وغيرها، وفى مسلسل "القاهرة كابول" بعمل دور ظابط أمن دولة على اطلاع جيد بموضوع الإرهاب.



خالد الصاوى

وتابع خالد الصاوي، خاصة انى بقدم شخصية ظابط متميز وذكى وعاوز يقفل القضية مظبوط مش بالعنف، بيستحرم يعذب الناس، وبيضرب بالنار وهو في مكافحة الإرهاب وده بيخليه يدخل أمن الدولة وهو بيدافع عن الشعب مش دفاع عن نظام معين.



النجم خالد الصاوي

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.



الفنان خالد الصاوي

"القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، وخالد الصاوى، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، ومن إنتاج شركة سينرجى.

بينما مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، محمد عبد العظيم، محمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.

ويتناول العمل فكرة اختيارات الإنسان، وكيف يدفع ثمن هذه القرارات فى حياته، وكذلك فكرة الرضا والطمع والتنازل عن مبادئ معينة مقابل تحقيق مصالحه، ويعتمد العمل على الدراما الاجتماعية والشعبية.