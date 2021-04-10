شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: بحب الأعمال التاريخية ونفسى أعمل شخصية محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم خالد الصاوى، ضيفا في برنامج "لايت شو" للإعلامية آية الغريانى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث خلال الحلقة عن كواليس أدواره والشخصيات التي قدمها، قائلا: أكتر شخصية تقمصتها وكانت بيننا عوامل مشتركة كانت فى: "الفيل الأزرق"، "الحرامى والعبيط"، حتى "عمارة يعقوبيان" كانت فيه حاجات مشتركة مش لازم يكون نفس الموضوع، ولكن مثلا العوامل المشتركة إنى بحب شغلى وبحب الهزار وعندى مساحة لنفسى.



الفنان خالد الصاوي

وأضاف خالد الصاوى، أنا من الناس اللى بتشوف إن المهنة لازم يكون فيها كبار، وأنا مع المثل اللى بيقول "لو ملكش كبير اشتريلك كبير"، ومن الممثلين اللى بتعلم منهم نجيب الريحانى ومحمود المليجى ورشدى أباظة وشكرى سرحان، وبعد كده يحيى الفخرانى ومحمود عبد العزيز، وغيرهم كتير.



النجم خالد الصاوي

وعن إضافة بصمة الهزار في أدواره قال خالد الصاوى، في بداية شغلى مكنتش بقدر أعمل إضافة هزار؛ لأن ممكن متكونش مناسبة أو مش دمها خفيف، ولكن مع الوقت بقى بيطلبوا منى أعمل كده، ولكن أنا مش مع إنى أعمل حاجة زيادة عن الشغل، ولكن بصمة الهزار دى لازم لأنى مصري ومعروف إن المصرى دمه خفيف وابن نكتة.



خالد الصاوى

وعن الأدوار التي يحلم بتجسيدها قال خالد الصاوى، نفسى أعمل شخصية محمد على، وأنا بحب الحاجات التاريخية حجا، وأنا شايف أن تاريخ مصر بيتظلم ولازم نقدمه بشكل كويس، ونستفيد بأننا في مرحلة حلوة جدا ومرحلة نهضة كويسة، ولازم نستفيد ونعمل أعمال كويسة ومدروسة ونسمع لأصحاب الشأن.