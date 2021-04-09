دولارات محمد رمضان لا تنتهي.. فيديو جديد يغضب الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه في أنستقرام وهو يلقي دولارات على الأرض، ما أثار غضب بعض متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفعل فيها محمد رمضان الأمر نفسه، إذ نشر منذ أيام مقطع فيديو أثناء وجوده بحمام سباحة وهو يرمي دولارات في الماء.





وجاء تصرف رمضان للرد على حكم المحكمة الاقتصادية في مصر، الذي يلزمه بسداد 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، الذي تعرَّض للفصل من عمله بسبب تصوير محمد رمضان نفسه في قمرة القيادة بالطائرة.

محمد رمضان في حمام السباحة





وظهر محمد رمضان خلال الفيديو مستلقياً في حمام سباحة ويلقي دولارات في الماء، ووصف متابعون تصرفه بـ"المستفز".

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما نشر محمد رمضان عبر حسابه على "أنستقرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها.

ويظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه مَن يقود.