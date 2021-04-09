شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لوفاء الكيلانى : لم أجرب المخدرات فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان راغب علامة عن أكثر ما يجذبه فى المرأة، حيث قال: الطبيعية هى أكثر الأشياء التى تجذبنى فى المرأة حيث أننى لا أحب التصنع، وابتسامة المرأة هى التى تكشف إذا كانت طبيعية أم متصنعة، وأنا لم أضحك على بنت فى يوم ودائمًا أقول مشاعرى فأنا ليس مضطرًا أن أكذب على امرأة، وأحببت مرة واحدة فى حياتى وهى من ضحكت علي.

وتابع الفنان راغب علامة أثناء الجزء الثانى من برنامج السيرة والتى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، هذه المرأة طلبت منى أن أقول فى الإعلام أننا تزوجنا ولم يسألنا أحد على ورق الزواج وبالفعل ظهرت مع حكمت وهبى رحمة الله عليه وقلت ذلك وكان ذلك خطأ كبير، وبعد فترة قالت إنها أنجبت منى بنت ولكن التحاليل أثبتت أنها ليست ابنتي، وكنت أتمنى أن أنجب بنت ولكن من زواج.

وأضاف الفنان راغب علامة، لم أجرب المخدرات قط فى حياتى ولم أنوِ أن أجربها وكثيرًا حاولوا أن يضعون فى طريق المخدرات ولكننى رفضت وبشدة، وعن زوجته چيهان قالت هى أسعد زوجة فنحن متزوجون منذ 25 عامًا وعرفتها عندما كان عمرها 16 عامًا وكانت إحدى المعجبات التى طلبت أن تلتقط صورة معى وبعد سبع سنوات أحضرت لى والدتى عروسة وأكتشفت أنها هى وتزوجنا بعد أسبوعين وغنيت لها أغنيتين وهم "فرق كبير وسيدتى الجميلة"، والشيء الذى أمحيه بالقلم الأحمر من حياتى هو اندفاعى.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور .