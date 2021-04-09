شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد وهنا الزاهد وأنعام سالوسة يحتفلون ببدء تسجيل المسلسل الإذاعى "29 يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اليوم النجم محمد سعد ببدء تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى "29 يوم"، تأليف مجدى الكدش، وإخراج على مصيلحى، وستتم إذاعته عبر إذاعات راديو النيل "ميجا وهيتس ونغم وشعبى" خلال شهر رمضان المقبل، ويشارك في البطولة كل من هنا الزاهد وانعام سالوسة وحسام داغر ونهي صالح وعبير مكاوى وياسر الطوبجى.



محمد سعد وفريق عمل مسلسل 29 يوم



محمد سعد وهنا الزاهد والفنانة انعام سالوسة



محمد سعد وهنا الزاهد وانعام سالوسة



محمد سعد وهنا الزاهد وفريق عمل مسلسل 29 يوم



محمدسعد وهنا الزاهد

وأعرب النجم محمد سعد عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى استقبلها بعد طرح أغنيته الجديدة "حبوب جراءة" على موقع "يوتيوب"، موجهاً الشكر للجمهور والمتابعين من خلال ”الخليج 365” قائلاً "شكراً جمهورى الحبيب وبوعدكم اللى جاى فل الفل".

وطرح سعد أغنيته الجديدة "حبوب جراءة" على طريقة الفيديو كليب، مساء أمس على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وقدم في الكليب شخصياته الكوميدية التي ظهر بها من قبل فى أعماله السينمائية منها "اللمبي"، و"كتكوت"،"بوحة"، والأغنية من كلمات حسين جمال فانتا، وألحان تيم البم، وتوزيع أحمد الخضري.