شكرا لقرائتكم خبر عن عروض سينما الأطفال بالإسكندرية للفيلم القصير كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الجمعة وبالتعاون مع المركز القومي للسينما المصرية، عرض سينما للأطفال ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمركز الحرية للإبداع.

وعرض البرنامج الذي أقيم بحضور طلبة المدارس خمس أفلام، وهي "التلاجة" للمخرجة هدى فرح، "هاجس" للمخرج عاطف شكري، "مشبك شعر" لعطية خيري، "فرفور" لرشا مجدي، و"صندوق دنيا".

وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الامارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا .

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.