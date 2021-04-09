الأمير هاري يستعد للسفر إلى بريطانيا بعد خبر وفاة جده الأمير فيليب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 10:49 مساءً - يستعد الأمير هاري للعودة إلى المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ مغادرته الواجبات الملكية بعد تلقيه خبر وفاة جده الأمير فيليب - لكن تظل هناك أسئلة حول ما إذا كانت زوجته ميغان ماركل ستنضم إليه أم لا.

قال مصدر مقرب من العائلة لموقع DailyMail.com اليوم : "سيبذل هاري قصارى جهده بالتأكيد للعودة إلى المملكة المتحدة والبقاء مع عائلته. إنه لن يرغب في شيء أكثر من أن يكون هناك من أجل أسرته، ولا سيما جدته ، خلال هذا الوقت الفظيع. من الواضح أن ميغان ستحتاج إلى استشارة أطبائها حول ما إذا كان سفرها آمنًا وذلك بسبب حملها ، لكنني أعتقد أن هاري سيغادر بالتأكيد."

أمضى دوق إدنبرة أيامه الأخيرة في قلعة وندسور مع زوجته بعد 28 ليلة من الإقامة في المستشفى بعد أن دخلها في منتصف فبراير بسبب عدوى وحالة قلبية موجودة مسبقًا.

وقد أعلنت الملكة وفاة زوجها في منتصف النهار حيث تم إنزال علم الاتحاد إلى نصف صاري خارج قصر باكنجهام وفي المباني العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث.

الملكة إليزابيت والأمير فيليب-الصورة من أنستغرام

وقالت العائلة المالكة في بيان لها : "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير "فيليب" دوق إدنبرة. توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور. سيتم الإعلان عن مزيد من الإعلانات في الوقت المناسب. العائلة المالكة تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم في الحداد على خسارته."

وكما هو الحال مع جميع الولادات الملكية والزيجات والوفيات ، تم عرض إشعار يعلن وفاة "فيليب" خارج قصر باكنجهام بينما كان المشيعون يضعون الزهور بالفعل في قلعة وندسور ، حيث من المتوقع أن يتم دفنه في حدائق فروجمور بعد خدمة عائلية صغيرة في كنيسة سانت جورج.

يبدو أن إقامة جنازة رسمية تتضمن أسطولًا من القوارب في نهر التايمز لإحياء ذكرى حياته ستكون مستحيلة بسبب القيود المفروضة.

وقد جاءت وفاة الأمير "فيليب" بعد أسابيع من إجراء الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مقابلة مع أوبرا انتقدا فيها العائلة المالكة وزعما فيها وجود عنصرية في العائلة المالكة تم بثها أثناء وجود "فيليب" في المستشفى. وقد اتهم دوق ودوقة ساسكس - الذين واجهوا دعوات لتأجيل المقابلة لأن فيليب لم يكن على ما يرام - شخصًا ملكيًا لم يذكر اسمه ، وليس الملكة ولا الدوق ، بإثارة مخاوف بشأن مدى قتامة لون بشرة ابنهما "آرشي" قبل ولادته.

لم يكشف "هاري" عمن قال ذلك في الأسرة ، لكن "أوبرا" قالت بعد بث المقابلة إنه أكد لها ، بعيدًا عن الكاميرا ، أنها ليست الملكة ولا الأمير "فيليب".

كان من المقرر أن يعود "هاري" إلى المملكة المتحدة في 1 يوليو لإزاحة الستار عن تمثال لديانا على الرغم من الخلاف بينه وبين أخيه "وليام".

جدير بالذكر أن الملكة والأمير "فيليب" شاركا الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لزواجهما في نوفمبر الماضي . وكان من المقرر أن يبلغ "فيليب" 100 عامًا في 10 يونيو من هذا العام.