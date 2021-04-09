شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مطرب الراب الشهير DMX بعد أيام من أزمته القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية اليوم، عن وفاة مطرب الراب الشهير DMX، عن عمر يناهز الـ 50 عامًا، بعد أيام من نقله لمستشفى وايت بلينز في نيويورك نتيجة أزمة قلبية.

ووفقاً لصحيفة PEOPLE، فإن عائلة مطرب الراب الشهير، أعلنت وفاته اليوم بعد أسبوع من إصابته بنوبه قلبية، عن عمر يناهز 50 عاماً، حيث جاء بيان العائلة كالاتي: "نشعر بحزن عميق للإعلان عن وفاة أحد أفراد اسرتنا DMX، في مستشفى وايت بلينز وعائلته الى جانبه بعد ان تم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي في الأيام الماضية".



DMX

وأضاف البيان الذي نقلته الصحيفة "كان إيرل محارباً مقاتل حتى النهاية، لقد أحب عائلته من كل قلبه، ونعتزل بالأوقات لتي قضيناها معه، ألهمت موسيقى إيرل عددًا لا يحصى من المعجبين في جميع أنحاء العالم وسيستمر إرثه إلى الأبد، نحن نقدر كل الحب والدعم خلال هذا الوقت الصعب للغاية، يرجى احترام خصوصيتنا لأننا نحزن على فقدان أخينا وأبينا وعمنا والرجل الذي عرفه العالم باسم DMX، سنشارك المعلومات حول مراسم تأبينه بمجرد الانتهاء من التفاصيل".