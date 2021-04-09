“غني عالعالي”.. كارول سماحة تتصدّر السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: لا تمرّ إطلالة للنجمة اللبنانية كارول سماحة في برنامج فني إلا وتحدث بعدها زوبعة على مواقع التواصل الإجتماعي. أداء كارول في الغناء المباشر يكون دائمًا محط اهتمام الجمهور، في الحفلات والإطلالات الخاصة وحتى البرامج التلفزيونية، تتحدّى كارول نفسها وفي كل مرّة تفوز بالثناء والإعجاب.

ليلة أمس الخميس، أطلّت كارول سماحة بحلقة استثنائية من برنامج “غني عالعالي” على شاشة تلفزيون “أبو ظبي”، تم تصويرها منذ فترة على أحد سطوح مدينة بيروت. وقدّمت كارول في البرنامج باقة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة بأداء احترافي واستنثائي.

وبعد عرض حلقتها في “غني عالعالي” تصدّرت كارول السوشيل ميديا، وتداول جمهورها وناشطون على موقع “تويتر” مقاطع مسجلّة من الحلقة، تظهر فيها وهي تغني أغنية “شكرًا” التي طرحتها مؤخرًا ، بالإضافة إلى أغنيات “مش هعيش”، و”بتآمن بالصدفة”، و”انسى همومك”، و”سهرانين”، و”خليك بحالك”، وأرفقوا هذه الفيديوهات بأصدق عبارات الإعجاب والثناء.

في نفس السياق، حقق هاشتاغ #كارول_غني_عالعالي خلال فترة عرض الحلقة، أعلى تداول إلكتروني عبر موقع “تويتر” في لبنان، والإمارات، والسعودية، ومصر وعدد من البلدان العربية.