وفاة الدّوق تُعيد الأمير هاري إلى باكنغهام.. هل تُرافقه ميغان بعد زوبعة تصريحاتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شكّلت وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب، نكسة جديدة للعائلة الملكية البريطانية، بعد قضية الأمير هاري، حفيد فيليب، وزوجته ميغان ماركل.

وفيما يستعدّ الأمير هاري للعودة إلى المملكة المتحدة، للمرة الأولى منذ تنحيه عن الواجبات الملكية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت ميغان سترافقه مطروحاً، مع أجوبة ضبابية، بعد أسابيع قليلة على مقابلة الثنائي المثير للجدل مع الإعلامية الاميركية أوبرا وينفري، بُثّت خلال خضوع الأمير فيليب للعلاج في المستشفى، واتهم الوجان فيها، العائلة المالكة بالعنصرية.

ومن المقرر أن تضع ميغان طفلتها الثانية في الصيف، في وقت لم تعلّق وزوجها على أي خطة للعودة إلى المملكة المتحدة.

في السياق، نقلت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، عن مصدر مقرّب من القصر: “سيبذل هاري قصارى جهده بالتأكيد للعودة إلى المملكة المتحدة والبقاء مع عائلته. يريد أكثر من أي وقتٍ مضى أن يكون إلى جانب أسرته، ولا سيما جدته، خلال هذا الوقت الصعب”.

وتابع: “أمّا ميغان فستحتاج إلى استشارة أطبائها حول ما إذا كان سفرها آمناً بسبب حملها، لكنني أظن أن هاري سيأتي بالتأكيد”.

وفقاً للإرشادات الحكومية، على الأشخاص القادمين إلى إنكلترا عزل أنفسهم عند الوصول إلى البلاد لمدة 10 أيام. كما يستطيعون إجراء فحص “PCR” بعد خمسة أيام من وصولهم إلى البلد، وإذا جاءت النتيجة سلبية يستطيعون حينها إنهاء جحرهم، ومن المرجح أن يميل هاي إلى هذا الخيار.