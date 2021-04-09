جرعة مخدرات تقتل الممثل ومغني الراب الأمريكي "دي إم إكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل ومغني الراب الأمريكي إيرل سيمونز، الذي عرف باسمه الفني (دي.ام.إكس)، الجمعة، عن 50 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقالت تقارير إعلامية إن أزمة قلبية أصابته بسبب جرعة زائدة من المخدرات.



ومن بين أعمال الفنان الراحل، التي تصدرت قوائم الأعمال الغنائية، أغنية (بارتي اب) و(اكس جون جيف ات تو يا).

وشهدت مسيرته الفنية مشاكل قانونية كما أمضى فترة في السجن.





وأعلنت عائلته نبأ وفاته في بيان نقلته مجلة "بيبول"، وقالت إنه سقط مغشيا عليه ونقل إلى مستشفى في نيويورك ليوضع على أجهزة الإنعاش دون أي نشاط دماغي.

وذكرت مجلتا (تي.ام.زد) و(بيلبورد) لأخبار المشاهير أنه تعاطى جرعة زائدة من المخدرات مما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية.





عاش دي.ام.إكس في يونكرز بولاية نيويورك الأمريكية، وصدر أول ألبوم له عام 1998 بعنوان (اتس دارك آند هِل از هوت) ليكون أول ألبوماته الخمسة المتتالية التي تتصدر قائمة (بيلبورد 200) في الولايات المتحدة، مما دفع مجلة (جي.كيو) عام 2019 لاعتباره مغني الراب الوحيد الذي حقق سلسلة نجاحات كهذه.

أطلق دي.ام.إكس أو (دارك مان اكس) 8 ألبومات ورشح للفوز بثلاث جوائز جرامي.