فيديو وصور.. لحظات رومانسية بخطوبة ابنة أصالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، الجمعة، خطبتها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال، عبر حسابها في "أنستقرام".

وشاركت شام متابعيها مقطع فيديو من حفل خطبتها يُظهِر لحظة تقديم خاتم الخطوبة لها على أنغام أغنية "معاك قلبي" لعمرو دياب.



ونشرت شام صوراً لها رفقة خطيبها وعلَّقت عليها: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً.. ولتعلموا أنما الحب ما ثبت.. اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".





على صعيد آخر، انتشرت أنباء عن زواج الفنانة أصالة من نائب برلماني مصري منذ عدة أسابيع، دون أي تعليق منها.





وحرص الفنان اللبناني جو رعد على تهنئة أصالة بزواجها عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً في مقطع فيديو: "لا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زي ما أصولة قالت".