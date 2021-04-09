بالفيديو.. إنقاذ روجينا من الغرق في النيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدّت الفنانة المصرية روجينا مشهداً صعباً ضمن أحداث مسلسلها الجديد "بنت السلطان" في أول بطولة مطلقة لها.

وكادت روجينا أن تتعرض للغرق في نهر النيل أثناء تصوير المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان.



ونشرت روجينا عبر حسابها في "أنستقرام" مقطع فيديو من الكواليس يُظهِر محاولات فريق العمل إنقاذها بصعوبة.

وعلَّقت روجينا: "أيمن سلامة وأحمد شفيق، هو انتوا ماعندكوش إخوات بنات، هتعملوا فيا إيه تاني؟!".





مسلسل "بنت السلطان" هو البطولة المطلقة الأولى لروجينا، إلى جانب النجوم: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران ومحمود حجازي، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.