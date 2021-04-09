شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن كريستين ستيوارت فى عيد ميلادها الـ31.. من TWILIGHT للأميرة ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة كريستين ستيوارت ممثلة هوليوود بعيد ميلادها الـ31، وذلك بعدما حققت نجاحات عديدة خلال مسيرتها الفنية الهائلة رغم صغر سنها، وخلال التقرير التالى نستعرض عدة معلومات عنها خلال السطور التالية بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

واعتقدت ستيوارت في صغرها أنها ستصبح مؤلفة أو مخرجة خاصة أن عائلتها بالكامل تعمل في الكواليس بعيدًا عن الأضواء، إلا أنها رغبت أن تصبح مشهورة ويعرفها الناس منذ طفولتها، وهو ما جعلها تتدرب على أن يكون لها شكل توقيع معين استعداد للشهرة.

تم ترشيحها ثلاث مرات لجائزة أفضل ممثلة شابة منذ عام 2003 حتى 2005 ولكنها لم تحصد الجائزة مطلقًا.

بطولتها لفيلم TWILIGHT ساهمت فى شعبية جارفة لها رغم صغر سنها.



كريستين ستيوارت

شكلت مع حبيبها السابق روبرت باتيسون ثنائى من أنجح الثنائيات في هوليود خاصة مع بطولتهما لفيلم TWILIGHT، ليستمرا في علاقتهما منذ عام 2008 وحتى 2010 فى علاقة حافظا وقتها على سريتها.

أكبر أزمة تعرضت لها من قبل الصحف ومتابعيها حينما نشر أخبار حول خيانتها لحبيبها «باتيسون» مع المخرج «كاثرين هاردويك»، ما أثار تجاهها عاصفة من الغضب من محبيها.

يعتبر العام الحالي بمثابة تحديا كبيرا لها إذ تجسد شخصية الأميرة ديانا في فيلم Spencer‬، والتى تقوم بتصويره حالياً.



ستيوارت على اليمين فى دور ديانا

يتناول الفيلم فترة من أهم فترات حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا في يوم من الأيام، وهي الفترة التي التف العالم كله حول الجدل المثار عن الاميرة الجميلة مما يسلط عليها الأضواء بصورة أكبر خلال الفيلم بسبب الفترة الذى سيناقشها.