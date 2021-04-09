شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء رومانسية فى حفل زفاف المطرب هانى عادل على البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم المطرب هانى عادل، بحفل زفافه وسط أجواء رومانسية وعدد من الأصدقاء المقربين والعائلة، حيث ظهر في عدة صور شاركها أصدقائه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وهو يقف أمام زوجته على ضفاف احدى الشواطئ.



حفل زفاف هانى عادل

وظهر عادل في الصور التي انتشرت وهو يرتدي قميص وبنطلون باللون الأبيض ويضع بعض الورود على صدره، وهو يوجه كلمة رومانسية لزوجته التي تقف أمام بفستان الزفاف الأبيض، وسط عدد من اصدقائهم المقربين.



حفل زفاف هانى عادل اليوم



جانب من حفل زفاف هانى عادل

وكان قد أشاد الفنان هانى عادل، بالفنان مصطفى قمر أثناء لقائهما معًا وهو اللقاء الذى نشر منه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام منذ عدة اسابيع، وتغزل فيه بكلمات أثنى بها على النجم مصطفى قمر، مؤكدًا أنه طالما تعلم منه الغناء فى بدايته بالمدسة والجامعة، وكتب: "لما تقابل بالصدفة مع أصحابك فنان من اللي اتعلمت منهم أول ما بدأت أغني في المدرسة والجامعة".