شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مهرجان "ليالى المسرح الحر" يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من مهرجان "ليالي المسرح الحر" بالمملكة الأردنية الهاشمية مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وتكون الوفد الأردني من الفنانة القديرة أمل الدباس، رئيس اللجنة العليا للمهرجان والفنان القدير على العليان مديره والفنان الأردنى حسين طوبيشات.

كان في استقبال الفنانين الأردنيين فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة الوفد الأردني كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية بين المهرجانين والتعاون المسرحي بين المهرجانين في الدورات المقبلة لكل منهما.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كرم في دورته الماضية النجمة حنان مطاوع والنجم المسرحي الكوميدي بيومي فؤاد وانطلقت الدورة باسم الراحلة القديرة سناء جميل التي خصص لها إصدارًا جديدًا كتبه الدكتور مصطفي سليم وأقيم لها ندوة بحضور سيدة المسرح العربي والإعلامي مفيد فوزي.

المهرجان يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة العامة لتنشيط السياحة، الهيئة الدولية للمسرح وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.