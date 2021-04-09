شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أبيض .. أول صورة من استعدادات شام الذهبى لحفل خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، متابعيها وجمهورها، بأول صورة من استعداداتها لحفل خطوبتها، حيث نشرت صورة ارتدت فيها فستانا قصيرا باللون الأبيض عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.



أول صورة لشام الذهبى من استعدادات حف لخطوبتها

وكانت قد كشفت ابنة النجمة السورية، عن أول فيديو من حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، فى الحفل الذى أقيم على أحد المراكب وسط النيل، بينما قام خطيبها بإهدائها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه فى مشهد رومانسى.

وفى وقت سابق من اليوم، نشرت شام، صورًا له مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".