شكرا لقرائتكم خبر عن غموض وإثارة وخيانة.. البرومو الرسمى والتشويقى لـ مسلسل "لعبة نيوتن" لـ منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميديا هب سعدي - جوهر، البرومو التشويقي لمسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى بعد عرضه أمس، الخميس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم العمل والمخرج تامر محسن.

وحمل البرومو طابع الإثارة والتشويق عن قصة المسلسل الذي طال انتظار عرضه، وتميزت لقطات البرومو بالإيقاع السريع والغامض عن أحداث المسلسل بالكشف عن منحل العسل الذى يمتلكه "حازم" محمد ممدوح و"هنا" منى زكي وعن سبب احتياج سيد رجب لعبوة عسل وأيضًا عن الخيانة الزوجية والقتل.

وازدادت التساؤلات عن اسم مسلسل "لعبة نيوتن" المأخوذة عما يسمى بنظرية "مهد نيوتن" وهي نظرية فيزيائية ابتكرها العالم أسحق نيوتن، وهي الخمس كرات التي تظهر على بوستر المسلسل .

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

مسلسل لعبة نيوتين من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.