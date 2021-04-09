شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بخطوبة ابنتها شام: ادعولهم يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة السورية أصالة نصرى، بحفل خطوبة ابنتها شام الذهبى، مؤكدة أنه شاب خلوق ومهذّب ويخاف الله، مشيرة إلى أن هذا الفرح ومسئوليّاتها تجاه أولادها عملها وعائلتها، هو ما يشغلها هذه الأيام، طالبة من متابعيها الدعاء لهم، مشيرة إلى أنها سوف تخبرهم بأى جديد حولها، فى إشارة إلى الأنباء التى ترددت مؤخرا حول زواجها.



شام وخطيبها

وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: "لأنّى مابخبّى عنكم معلومة وبعتقد أى خبر لازم تاخدوه منّى طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتى شام على شاب خلوق ومهذّب وأهمّ شيء بيخاف من الله، وهالفرح شاغلنى بالإضافة لمسئوليّاتى تجاه ولادى وشغلى وعيلتى وأصحابى القراب، ولمًا يكون فيه شيء جديد أنا رح خبّركم عنّه".





وتابعت أصالة: "ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألمّ، وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يا ربّ العالمين".





وكشفت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، عن أول فيديو من حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، فى الحفل الذى أقيم على أحد المراكب وسط النيل، بينما قام خطيبها بإهدائها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه فى مشهد رومانسى.

ونشرت شام، الفيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام، ولكن زينته المقطع المصور بتاريخ 23 يناير 2021، وهو ما يبدو أنه اليوم الذى تم فيه إعلان التعارف والمواقفة على الارتباط بينهما.

وفى وقت سابق من اليوم، نشرت شام، صورًا له مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".