شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يشكر مهنئيه بعيد ميلاده: المحبة أغلى ما فى الوجود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان والمطرب اللبنانى الكبير وليد توفيق، على شكر زملائه وجمهوره الذين عايدوه وهنئوه بعيد ميلاده، الذى وافق أمس الخميس، 8 أبريل، مشيرًا إلى أن المحبة هى أغلى ما فى الوجود.

ونشر توفيق، مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، قال فيه: "غمرتونى بمحبتكم، وغمرتونى وحسيت إن الوسط الفنى لسه فيه طيبة وناس بتحب بعضها، من كل قلبى بشكر كل النجوم اللى عايدونى"، وأضاف معلقا على الفيديو: "المحبة أغلى ما فى الوجود، شكرا لكل من خصنى بمعايدة أو بكلمة جميلة من نجوم، إعلاميين، أصدقاء، محبّين، دامت الأعياد والأفراح فى بيوتكم وفى قلوبكم.. وليد توفيق".



وليد توفيق

واحتفل النجم وليد توفيق بعيد ميلاده، أمس الخميس، حيث أنه من مواليد 8 إبريل، وهو النجم الذى اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء فى الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية وخاصة أغنية "أنزل يا جميل فى الساحة" والتى تعتبر أغنية أساسية فى احتفالات أعياد الميلاد فى كل أنحاء الوطن العربى.

وفى عيد ميلاده، كشف النجم وليد توفيق فى لقاء خاص مع الزميل على الكشوطى من خلال تلفزيون الخليج 365، إنه تزوج عرفيا من ملكة جمال الكون جورجينا رزق لمدة 7 سنوات، وذلك لظروف خاصة، لكنهما أعلن زواجهما الرسمى بمجرد اتخاذهما قرار الإنجاب.





وأضاف وليد توفيق أنه يعتبر أن بيته هو مملكة، مؤكدا أنه طالما هناك احترام متبادل ومخافة من الله، وأشار إلى أنه بمجرد زواجه من جورجينا، كل واحد منهما نسى الشهرة والنجومية وتحولا إلى زوج وزوجة فقط، مشيرا إلى أن جوروجينا بعيدة عن الإعلام ووقتها لبيتها وأولادها، موضحا أنها "شاطرة" فى المطبخ وتقوم بعمل المسقعة المصرية.