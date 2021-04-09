أول تعليق لـ أصالة عن خطوبة ابنتها شام الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على تقديم التهنئة لابنتها شام الذهبي والتي تحتفل اليوم بخطبتها على أحمد هلال.

ونشرت أصالة صورة لـ"شام" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لأني ما بخبي عنكم معلومة، وبعتقد أي خبر لازم تاخدوه مني طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شاب خلوق ومهذب وأهم شيء بيخاف من الله".

أضافت: "هالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولما يكون فيه شيء جديد أنا رح خبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يا رب العالمين".

وكانت شام الذهبي ابنة أصالة، شاركت متابعيها عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل خطبتها يُظهر لحظة تقديم خاتم الخطوبة لها على أنغام أغنية "معاك قلبي" للنجم عمرو دياب.

كما نشرت أول صور لها مع خطيبها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوبا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محبا.. ولتعلموا أنما الحب ما ثبت.. اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".

على جانب آخر، انتشرت أخبار عن زواج الفنانة أصالة نصري من نائب برلماني منذ عدة أسابيع، ولم تعلق أصالة حتى الآن، فيما تواصل "الخليج 365" مع مدير أعمالها وشقيقها أنس نصري، الذي رفض التعليق على الأمر.

ومن جانبه؛ حرص الفنان اللبناني جو رعد على تهنئة أصالة بزواجها عبر حسابه بموقع "تويتر"، وقال في مقطع فيديو عبر "تويتر": "لا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زي ما أصولة قالت".

وكشف "جو" أن بيت أصالة يتزين اليوم الجمعة من أجل حفل خطبة ابنتها شام، وقدم لهما التهاني قائلًا: "أصالة ألف مبروك الزواج إلك.. ولشام الخطبة".