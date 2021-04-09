أول فيديو من خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بخطبتها على أحمد هلال.

وشاركت شام متابعيها عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل خطبتها يُظهر لحظة تقديم خاتم الخطوبة لها على أنغام أغنية "معاك قلبي" للنجم عمرو دياب.

وكانت شام الذهبي شاركت متابعيها أول صور لها مع خطيبها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوبا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محبا.. ولتعلموا أنما الحب ما ثبت.. اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".

على جانب آخر، انتشرت أخبار عن زواج الفنانة أصالة نصري من نائب برلماني منذ عدة أسابيع، ولم تعلق أصالة حتى الآن، فيما تواصل الخليج 365 مع مدير أعمالها وشقيقها أنس نصري، الذي رفض التعليق على الأمر.

ومن جانبه؛ حرص الفنان اللبناني جو رعد على تهنئة أصالة بزواجها عبر حسابه بموقع "تويتر"، وقال في مقطع فيديو عبر "تويتر": "لا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زي ما أصولة قالت".

وكشف "جو" أن بيت أصالة يتزين اليوم الجمعة من أجل حفل خطبة ابنتها شام، وقدم لهما التهاني قائلًا: "أصالة ألف مبروك الزواج إلك.. ولشام الخطبة".