فريدة الشوباشي تكشف لـ"الخليج 365" سبب نقل خالد النبوي للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الفنان خالد النبوي أصيب بفيروس كورونا.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكدت أنها كانت متواجدة في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعد شفائها علمت أن خالد النبوي أصيب بالفيروس ونقل المستشفى ذاتها التي كانت متواجدة فيها: "كلمت رئيس قسم التمريض هناك وسألته عن حالة خالد النبوي وأكد لي إنه في تُحسن"، مشيرة إلى إنها ليس لديها أي معلومات أخرى.

وأثارت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، جدلًا واسعًا بعدما طالبت جمهوره بالدعاء له، مشيرة أنه يعاني من وعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل أخرى، قائلة: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

وتفاعل العديد من محبي النبوي مع منشور زوجته، وسأل كثيرون عن سبب وعكته الصحية وتفاصيلها ولكنها لم تُجب.

من ناحية أخرى، خالد النبوي خطف الأنظار على مدار الأيام الماضية، ببطولته للفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات.