رامي وحيد يعلق على مشاركته في "ورقة ضغط": "دوري مثال للضابط الوطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان رامي وحيد أن ردود الفعل التي جاءته على دوره في حكاية "ورقة ضغط"، التي عُرضت ضمن حكايات "ورا كل باب" أسعدته.

رامي لعب شخصية المقدم هشام الغرياني ضابط المباحث، المصري الأصيل الذي يساعد الأم الغارمة في وصل أمانة بمبلغ لم تستطع سداده، وينقذها من السجن، ويحقق في قضية اختفاء طفلين من أبيهم المتزوج من أجنبية، مضيفًا "هو مثال لشخصية الضابط المصري الوطني الذي يقف مع الحق ضد الظلم".

الحكاية قصة يسري الفخراني وسيناريو محمد الشواف وأخرجها معتز حسام، وشارك رامي في بطولتها: فتحي عبدالوهاب ورشا مهدي وإيهاب فهمي وساندي علي وإيهاب ظريف ورانيا السيد .

رامي يشارك كضيف شرف مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى" ويلعب فيه شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل.

"موسى" تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وحمدي الوزير.