الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية يفارق الحياة عن 99 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - فارق الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الحياة عن عمر ناهز الـ 99 عاماً، بحسب ما أعلنت الصفحة الخاصة بالعائلة الملكية البريطانية على انستقرام.

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وكان الأمير قد تعرض في شهر فبراير/ شباط المنصرم لوعكة صحية، وغادر المستشفى في 16 أذار / مارس بعد أن تلقى علاجاً على مدى 4 أسابيع دون الكشف عن تفاصيل الوعكة.

ونُقل إلى سيارة كانت في انتظاره على كرسي متحرك، وعاد إلى قصر وندسور، مقر الإقامة الملكية غربي لندن وانتشرت حينها العديد من الصور له.

يشار إلى أنه كان من المفترض حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن يحتفل دوق أدنبره الأمير فيليب بعيد ميلاده الـ100 في 10 يونيو- حزيران 2021 الجاري ،وهو نفس التاريخ والموعد المتوقع لولادة إبن حفيده الأمير هاري الثاني من زوجته الأمريكية ميغان ماركل في الولايات المتحدة.

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