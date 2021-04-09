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دبي: تتسم الجلسة بين كندة علّوش وصبا مبارك بالكثير من العفوية والصراحة في مختلف الموضوعات التي تناقشها النجمتان في هذه الحلقة من برنامج "بصراحة مع كندة علّوش وصبا مبارك" على MBC1.

في البداية تتحدث كندة عن الأمومة وكيف غيرت من شخصيتها وبدلت نظرتها إلى الحياة وأولوياتها، مشيرة إلى أنها باتت أكثر جدية وأقل تهوراً من ذي قبل. كما تشارك صبا تجربتها مع الأمومة أيضاً، والتعامل مع شاب ما يزال في مرحلة المراهقة. وكيف أصبحت أكثر جدّية وتأملية، بعدما كانت متهوّرة، متسرّعة، وعشوائية أكثر قبل الأمومة.

وتتوقف صبا عند معاناتها مع الاكتئاب في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أهمية الوعي في المجتمع تجاه المرض النفسي، وكيف يكون الاكتئاب أحياناً جزء من حياة الفرد، فيضطر للتعايش معه. في وقت تتحدّث كندة عن قسوة الحياة الخارجية (الحروب، الأوبئة...)، وكيف تدفعها هذه الأمور إلى الهروب داخل فقاعتها الشخصية والعائلية ومحاولتها البحث عن الأمور البسيطة التي تسعدها والحفاظ عليها.

تسأل النجمتان بعضهما عن القوة والصلابة، وعن الجوانب الأخرى من حياة كليهما، وما الذي تخفيانه من طباع، وكيف تتعاملان مع المقربين منهما وكيف تمضيان أوقاتهما مع الزملاء والأصدقاء.

أما في المجال العملي، تشير صبا مبارك إلى جرأة شخصيتها في حلقة "الناحية الثانية" من مسلسل "نمرة اتنين"، والتي اعتبرها الكثيرون إشكالية ومثيرة للجدل وتطرح الكثير من التساؤلات عن العلاقات العاطفية في المجتمع العربي. وتشارك كنده عملاً أثر بقوة في النساء هو "ضيّ القمر"، الذي تناول مشكلة التأخر في الإنجاب، وكيف تفاعلت معها النساء من خلال رسائلهن الكثيرة. أما الختام، فمع المزيد من الصراحة والكثير من المفاجآت.

• يُعرض برنامج "بصراحة مع كندة علوش وصبا مبارك" على MBC1، الأحد 11 أبريل 2021، الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

