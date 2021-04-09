شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان زواج الفنانة أصالة وخطوبة ابنتها شام.. الكواليس وآخر الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زواج الفنانة أصالة وخطوبة ابنتها شام وتفاصيل وكواليس القصة الكاملة تناولها تليفزيون الخليج 365 من خلال المذيعة رغدة بكر والكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر الذي أكد بنسبة 99% إتمام ذلك الزواج ولكن التأكيد النهائي تود النجمة أصالة أن تعلنه بنفسها كعادة النجوم في الفترة الأخيرة.

وقال جمال عبد الناصر ردًا على سؤال من المذيعة رغدة بكر حول عدم نفي أصالة للموضوع: عادة النجوم عندما يكون أي خبر شخصي يخصهم ويريدون انتشاره يسربون الخبر من خلال مقربين مثلما أعلن مصفف الشعر والمطرب جو رعد الصديق المقرب لأصالة وبارك لها في فيديو وأعلن خطوبة ابنتها شام اليوم.



رغدة بكر وجمال عبد الناصر

وقال عبد الناصر: أصالة حينما تواصل معها قسم الفن باليوم السابع لم تنفي ولم تؤكد ولكنها قالت: لا تعليق، وهذا في حد ذاته أعتبره تأكيد لأن مثل هذه الأخبار الشخصية التي تخص الزواج إذا كانت غير صحيحة فمؤكد أن الشخص سينفيها فورًا، وهذا أيضًا لما لم ينفيه عضو مجلس البرلمان السكندري "عريس أصالة الجديد" .

وأكد جمال عبد الناصر في نهاية اللقاء: أن مثل هذه النوعية من الأخبار الشخصية التي تخص نجوم الفن تتكرر ويتكرر نفس السيناريو النفي ثم النفي ثم النفي، ثم التأكيد بخبر بالصور فعو نوع من أنواع الدعاية أحيانًا وإثارة الجدل والتواجد من جهة أخرى لدى البعض، ومؤخرًا تكرر ذلك مثلا مع حلا شيحة ومعز مسعود فقد نفي الطرفان طوال الوقت أو لا يعلقان علي الأخبار أو الأسئلة المباشرة ولكن في النهاية يكون الخبر صحيحًا وعلق عبد الناصر منهيا حديثه: لا دخان بدون نار.