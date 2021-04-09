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اللقطات الأولى من لحظة ارتداء شام الذهبى خاتم الخطوبة.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، عن أول فيديو من حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، فى الحفل الذى أقيم على أحد المراكب وسط النيل، بينما قام خطيبها بإهدائها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه فى مشهد رومانسى.

ونشرت شام، الفيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام، ولكن زينته المقطع المصور بتاريخ 23 يناير 2021، وهو ما يبدو أنه اليوم الذى تم فيه إعلان التعارف والمواقفة على الارتباط بينهما.

شام وخطيبها
شام وخطيبها

وفى وقت سابق من اليوم، نشرت شام، صورًا له مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".

أحضان شام وخطيبها
أحضان شام وخطيبها

شام وخطيبها

شام وخطيبها

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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