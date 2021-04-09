شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لعلاقة براد بيت و آنا دى أرماس.. أغضبت بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع New Idea مؤخراً تقريراً حول إعجاب النجم براد بيت بالممثلة الكوبية آنا دى أرماس، وهو الإعجاب الذى أزعج صديقها السابق الممثل بن أفليك، نظرًا لأنه اعتبر الأمر بمثابة ضربة موجهة له من براد بيت الذى يتمتع بكم كبير من العلاقات في عالم هوليود حيث تمكن من خطف قلوب العديد من النجمات.

موقع New Idea بدوره أكد أن هذا الإعجاب بدأ من عمل براد بيت مع دى أرماس في كواليس فيلمها blonde التي تلعب فيه دور مارلين مونرو، حيث إن العمل من إنتاج براد بيت، ومع مشاهدتها أثناء التمثيل أعجب بموهبتها وعبر عن ذلك أكثر من مرة.



براد بيت

وهو الإعجاب الذى رآه التقرير قد يكون مقدمة لفصل جديد في حياة الثنائى براد بيت وآنا دى أرماس خاصة أن الثنائى حالياً لا يعيش أي قصص عاطفية مع أي شخص.



آنا دى أرماس فى دور مارلين مونرو

موقع gossipcop بدوره والمتخصص في نفى الشائعات حول مشاهير هوليود، رد على هذا التقرير من خلال تقريراً مطولاً نفى فيه تلك المزاعم بالكامل، مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل لهذا الإعجاب المتبادل خاصة أن كلاً منهم يركز على مشاريعه الفني، ولا يفكر في أية أمور قد تجمعهما مثلما ذكر موقع New Idea الذى أكد أن الثنائى قد يلعبا بطولة فيلم معاً.

وأضاف موقع gossipcop أن بن افليك انفصل عن دي أرماس في يناير الماضى بشكل ودى للغاية، وبالتالي لا صحة لكل ما يقال حول تركيزه معها ومستقبلها.