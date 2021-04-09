بعد الطلاق وإنكار علي يوسف.. هند البلوشي تكشف حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت قضية طلاق الفنانة هند البلوشي من الفنان العراقي علي يوسف تتفاعل. وفي هذا السياق أعلنت الأخيرة في فيديو تم نشره مؤخراً سبب إعلان الزواج.

وقالت إنها اضطرات إلى كشف ارتباطها بالفنان لأنها كانت حاملاً وأن يوسف أنكر ذلك. ولفتت إلى أنها أعلمته وأبرزت تقرير الحمل وأنه شعر بالصدمة بسبب ذلك. وتابعت أنه تواصل معها إثر هذا وبعد أن كذب الأمر.

وتوجهت إليه بالقول: “عيب والله عيب. عندك بنية”. ويأتي هذا بعد حالة من الجدل الواسع أثارتها علاقتهما حيث ظهر الفنان في بثّ مباشر توجه من خلاله إلى متابعيه وقال إن ما جمعهما علاقة عاطفية لم تصل إلى الزواج قبل أن يعلن أنه يطلقها بالثلاثة في حال كان زوجها.

ويشار إلى أن الناشطين على المواقع نشروا في وقت سابق وثيقة زواج تبين أنها تحمل اسمي علي يوسف وهند البلوشي. وذكرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من خلال حسابها في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أن الفنان ومقدم البرامج الكويتي أحمد السعدون هو من كشف عقد الزواج وتوجهت إليه وكتبت: “بيض الله وجهك يا أحمد. كفيت ووفيت وقلت الحق. بالنهاية سوء اختيار لو أهي كانت سائلة عنه كانت عرفت عنه علوم. في ناس أبي أشوف عيونهم الحين”.