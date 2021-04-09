خطوبة شام ابنة أصالة: “اللهم ثبات الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: وسط الحديث عن زواج والدتها، أعلنت ابنتها شام الذهبي خطوبتها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

ونشرت الذهبي صور الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، معقبةً بقولها: “أيتها القلوب الحاضرة… ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً”.

وأضافت: “ولتعلموا أنما الحب ما ثبت …اللهم نسألك الثبات .أحمد وشام”.

ويشار إلى أن أصالة كشفت للمرة الأولى عن ارتباط ابنتها بعد انفصالها عن الطبيب الشاب معتز نصير خلال حلولها ضيفةً على برنامج “سهرانين” الذي يقدّمه الفنان أمير كرارة، وقالت إنها ستتزوج قريباً وأضافت: “حنجوزها قريباً والشاب اللي حاببته أنا حاببته كمان كتير وإن شاء الله يارب يكون متل ما أنا متوقعة”.