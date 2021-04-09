مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم ساندرا نشأت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم المخرجة المصرية ساندرا نشأت في ختام دورته الخامسة التي تعقد من 28 مايو إلى 3 يونيو.

ووصفت إدارة المهرجان، في بيان، ساندرا نشأت بأنها واحدة من أهم صانعات السينما في مصر خلال السنوات الماضية.

وتعد ساندرا نشأت من أبرز مخرجي جيلها، فرغم أنها لم تقدم سوى 8 أفلام روائية طويلة، هي على الترتيب "مبروك وبلبل"، "ليه خلتني أحبك"، "حرامية في كي جي تو"، "حرامية في تايلاند"، "ملاكي إسكندرية"، "الرهينة"، "مسجون ترانزيت" و"المصلحة"، إلا أن هذه الأعمال حققت نجاحاً كبيرا.

وحصلت ساندرا على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية، وبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير بعنوان "آخر شتا"، ثم قدمت فيلما تسجيليا بعنوان "الموفيولا" عن المونتير كمال أبوالعلا.

وفي عام 2014 كانت لها تجربة مهمة في تقديم فيلم تسجيلي بعنوان "شارك" أثناء الاستفتاء على الدستور المصري.

كما قدمت فيلما تسجيليا بعنوان "إحلم"، وفي عام 2018 قدمت فيلما بعنوان "شعب ورئيس" حاورت خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت .

