"توب" ديو جديد يجمع أمال غربي وسي لمهف

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تونس: أطلقت الفنانة التونسية أمال غربي ديو غنائي جديد مع مغني الراب التونسي سي لمهف يحمل عنوان "توب" على اليوتيوب وكافّة المتاجر الرقمية.

"توب" هي من كلمات وألحان سي لمهف، توزيع ارماستا، تم تصويرها مع المخرج منذر مولى، ومن إنتاج سفيان نيو.

الجدير بالذكر أن الفنانة التونسية أمال غربي حازت على لقب نجم الخليج على قناة دبي الذي تركت لها بصمتها الاغنية الخليجية، بعد انقطاعها لفترة قصيرة عن الغناء.

و قد وقعت عقد مع شركة اي كيه برودكشنز في دبي لصاحبها السيد ايلي خوري وتقيم حاليا في دبي.



