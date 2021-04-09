شكرا لقرائتكم خبر عن "أنما الحب ما ثبت".. شام الذهبى تتغزل فى خطيبها قبل ساعات من حفل الخطوبة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات رومانسية، تغزلت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، فى خطيبها "أحمد"، وذلك قبل حفل الخطوبة الرسمى مساء اليوم، الجمعة، داعية الله أن يثبت الحب بينهما، وكشفت شام عن شخصية خطيبها بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".



شام وأحمد

نشرت شام، صورهما، قائلة فى تعليقها عليها: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".



أحمد وشام

وكان مصفف الشعر والمغنى اللبنانى جو رعد، كشف اليوم، الجمعة،عن حقيقة زواج صديقته النجمة السورية أصالة، مؤكدًا إتمام زواجها، قائلا: "الزواج تم ولا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زى ما أصولة قالت"، كما أكد جو أن بيت الفنانة أصالة سيشهد مناسبة أخرى اليوم وهى خطوبة ابنتها شام الذهبى.



العروسان أحمد وشام

ونشر جو رعد فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يؤكد به عن سعادته الكبيرة لأصالة ولأبنتها، قائلا: "أصالة ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة".





وشغلت النجمة أصالة الوسط الفنى والإعلامى خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب الأنباء التى تم تداولها حول استعداد أصالة للزواج من جديد وهى الأنباء التى رفضت أصالة التعليق عليها سواء بالنفى أو الإيجاب، إلا أن المقربين من الفنانة أصالة قالوا إن هناك احتمالات لأن ترد أصالة رسمياً على المعلومات المتداولة عبر السوشيال ميديا حول زواجها الجمعة لتحسم الأمر.