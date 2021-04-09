شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى فيلمز" تتصدر المشهد السينمائى في زمن كورونا وتحيى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت دور العرض السينمائية على مدار عام كامل من أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، ما جعل جميع الدول ومن ضمنها مصر تتخذ العديد من القرارات للوقاية من انتشار الفيروس، وهذه القرارات ألقت بظلالها على صناعة السينما لاسيما أن دور العرض لم تعد تعمل بكامل طاقتها وتخوض المنتجين من طرح أفلامهم تجنبًا للخسائر، وحتى الأفلام التي يتم طرحها لا تحقق الإيرادات المرتفعة بسبب نسبة التشغيل في دور العرض.

وحرصت شركة سينرجى فيلمز، على دعم صناعة السينما وإعادة الروح إلى دور العرض بطرح أكثر من فيلم خلال العام الماضى وفى ظل أزمة انتشار الفيروس، استطاعت الشركة أيضًا بأفلامها انتعاش شباك التذاكر، حيث حقق فيلم "وقفة رجالة" الذى تنتجه سينرجى فيلمز بمشاركة شركات أفلام مصر العالمية، ونيوسنشري، وماجيك بينز، إيرادات وصلت إلى 25 مليون وهى الإيرادات الأعلى في شباك التذاكر منذ بدء انتشار الوباء.



وقفة رجالة

وجاء فيلم "الغسالة" الذى أنتجته شركة سينرجى فيلمز أيضًا بمشاركة شركتى أفلام مصر العالمية، نيوسنشري في المرتبة الثانية في قائمة أعلى الإيرادات بزمن كورونا إذ حصد إجمالي 15 مليون جنيه، حيث طرح في موسم عيد الأضحى الماضى وكان أول الأفلام التي تطرح في دور العرض بعد قرارة إعادة تشغيلها مرة أخرى، اذ توقفت بناء على قرار من الحكومة المصرية ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وفى سياق متصل حقق "وقفة رجالة" أيضاً النجاح الخارجي بعد عرضه في السعودية، اذ حصد أعلى إيرادات لفيلم فى تاريخ المملكة، إضافة إلى أنه أعلى عدد تذاكر مباعة فى المملكة، والعمل بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، وانطلق في دور العرض المصرية يوم 14 يناير الماضى ومستمر حتى الآن.

أما فيلم "الغسالة" فهو تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.