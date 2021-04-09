شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وليد منصور للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب المنتج وليد منصور صباح اليوم، بارتفاع مفاجئ في الضغط وآلام حادة بالمعدة وتم حجزه فى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة ويقوم حاليًا بإجراء تحاليل وأشعة وفحوصات لمعرفة سبب الوعكة الصحية الشديدة التي تعرض لها.

وفي سياق آخر يعكف وليد منصور حاليًا على استكمال تصوير فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، والذي يتولي إنتاجه أيضًا حيث يصور فريق العمل في أحد الاستوديوهات بمنطقة الهرم ومن المقرر أن يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لاستكمال التصوير هناك.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.