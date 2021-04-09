أحمد حلمي يتصدر "تويتر" بسبب منة عرفة.. والجمهور: "مسبتهاش تغرق ليه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الفنان أحمد حلمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بسبب فيديو قديم للفنانة منة عرفة والذي وجهت خلاله رسالة لبعض الأشخاص الذين يحاولون التدخل في حياتها الشخصية، بحسب تعبيرها.

وعلى الرغم أن الفيديو تم نشره بتاريخ 19 مارس المنقضي، إلا أن رواد تويتر لازالوا يتداولونه فيما بينهم، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "يا بنتي أنا آخر مرة شفتك فيها كانت مع أحمد حلمي في الفيلم غير كدا والله ما أعرفك"، "لك أن تتخيل إن منة عرفة بتقول للناس متركزوش معايا وكفاية وبلا بلا بلا في حين إنها طالعة تريند لكن مش باسمها باسم أحمد حلمي".

وتعليقات أخرى مثل: "منة عرفة بتقول سيبوني في حالي، وأنا آخر وأول مرة اللي شفتها مع أحمد حلمي، يا أخي أنقذتها ليه ما سبتهاش تغرق ليه؟"، "منة عرفة مسكينة حبت تعمل تريند الرصاصة ردت في صدرها قتلتها وأحمد حلمي اللي طلع تريند".

يذكر أن منة عرفة قالت في الفيديو المتداول: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي إيه أكتر من كده؟! إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".

أضافت: "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليّا، خلاص يا جماعة بلاش يحصلي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني، بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليّا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل".

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة مسلسل "إسعاف يونس"، الذي عُرض مؤخرا على منصة Watch It، بطولة: محمد أنور وسارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق، والعمل من إخراج معتز التوني.