بصور رومانسية.. شام الذهبي: "الحب ما ثبت.. اللهم نسألك الثبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور رمانسية مع شاب يُدعى أحمد.

شام لم تتحدث في تعليقها عن حقيقة أن خطبتها ستتم اليوم، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وكما صرح الفنان جو رعد عبر "تويتر"، واكتفت بكتابة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به".

وتابعت موجهة نصيحة لمتابعيها "فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً.. ولتعلموا أنما الحب ما ثبت.. اللهم نسألك الثبات .أحمد وشام".

كان الفنان اللبناني جو رعد حرص على تهنئة أصالة بزواجها عبر حسابه بموقع "تويتر"، وقال في مقطع فيديو عبر "تويتر": "لا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زي ما أصولة قالت".

وكشف "جو"، عن مفاجأة أخرى، مؤكدًا أن بيت أصالة يتزين اليوم من أجل حفل خطبة ابنتها شام، وقدم لهما التهاني قائلًا: "أصالة ألف مبروك الزواج إلك .. ولشام الخطبة".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بزواج الفنانة السورية أصالة نصري من نائب برلماني منذ عدة أسابيع، ولم تعلق أصالة حتى الآن، فيما تواصل الخليج 365 مع مدير أعمالها وشقيقها أنس نصري، الذي رفض التعليق على الأمر.