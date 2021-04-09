تعرض لوعكة صحية مرتين وخطف الأنظار في نقل المومياوات.. حكايات خالد النبوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يمر الفنان خالد النبوي حاليًا بوعكة صحية كشفت عنها زوجته عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، قائلة: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ونستعرض في السطور التالية معلومات وحكايات عن خالد النبوي:

- اسمه خالد محمد النبوي، من مواليد 1966، بمدينة المنصورة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1989.

- بدأ مشواره الفني عام 1989، حينما لعبت الصدفة دورها واختاره المخرج صلاح أبو سيف، وشارك في فيلم المواطن مصري، ثم شارك في فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين عام 1994.

- حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرج عن فيلم المهاجر، وشارك في الفيلم الأمريكي "مملكة السماء " للمخرج العالمي ريدلي سكوت، وبطولة فيلم المواطن The citizen عام 2012.

- توالت أعماله الفنية وأثبت موهبته وقدم عددًا من الأفلام بينها: "المصير، فتاة من إسرائيل، عمر 2000، تايه في أمريكا، ليلة عسل، زي الهوا، حسن طيارة، مملكة السماء، (فيلم أمريكي)، لعبة عادلة (فيلم أمريكي)، الديلر، المسافر، إسماعيلية رايح جاي، من القاهرة إلى الزقازيق، دخان بلا نار، المواطن (فيلم أمريكي)، خطة بديلة".

- كما شارك في عدد من المسلسلات، أبرزها: "ابن موت، نحن لا نزرع الشوك، مسألة مبدأ، رجل طموح، راجعلك يا إسكندرية، وحديث الصباح والمساء، صدق وعده، بوابة الحلواني، مريم، سبع أرواح، واحة الغروب، ممالك النار"، وقدم برنامجا تلفزيونيا على قناة دبي الفضائية بعنوان "دارك".

- وحكى "النبوي"، عدد من التفاصيل والحكايات المتعلقة بحياته الشخصية خلال إحدى لقاءاته الحوارية، وقال: "والدي كان عايزني أبقى دكتور وأخويا يبقى مهندس وأخويا التاني طيار وأختي دكتورة كيميائية، ولكن كلنا خذلناه، واتصدم لما قررت أدخل أدبي"، مشيرا إلى أن لديه 5 أشقاء هم "وليد وإيمان وشريف وإيناس ووائل"، وهو أكبرهم.

- عانى خالد النبوي من مشكلة نقص الدم، لأن شقيقه كان مصابًا بمرض خطير وكان يحتاج لنقل دم لمدة 8 سنوات.

- نُصب سفيرًا لبنوك الدم بالهلال الأحمر، وقال عن ذلك إنها مسؤولية، وإننا نحتاج في العام الواحد 3 ملايين كيس دم.

- كشف النبوي عن الأجر الذي تقاضاه عن دوره في مسلسل "بوابة الحلواني"، وهو 1900 جنيه.

- أعرب عن أسفه لاحتلال مصر المركز الثاني عالميًا في تصنيف نسبة التحرش، لذلك أطلق حملة "مصر محدش يتحرش بيها".

- تمنى أن يهتم الممولون أو القنوات التي تعرض المسلسلات بمسلسل "مصطفى محمود" ليخرج العمل للنور، قائلًا: "يجب يكون للشخصيات العظيمة في حياتنا أعمالا فنية جيدة تتحدث عنه".

- وافق على مسلسل "واحة الغروب"، على الرغم من أن الأجر كان أقل من عمل آخر عُرض عليه، وبرر ذلك قائلًا: "لأنني كنت قرأت الرواية في السابق وأعجبت بها".

- أصيب خلال تصوير "واحة الغروب"، بكسر في العمود الفقري، إثر سقوطه من فوق الحصان، وصور باقي مشاهده في المسلسل تحت تأثير المخدر، لكي يستطيع الحركة وقال عن ذلك: "جاء في مصلحة العمل، لأن ضمن أحداث الرواية يتعرض البطل للنحافة بعض الشيء".

- قال إن لديه تحفظات كثيرة على بعض المخرجين في أثناء العمل معهم، ولكنه تعلم من الفنان القدير سعد أردش أن يطرح ما يريده من أسئلة خلال البروفات فقط، ولكن عند التصوير يقول: "حاضر يا أستاذ".

- قال خالد النبوي، إنه متواجد دائما في وسط عائلته، ويشاركهم في كافة أعماله وأفلامه التي يتم عرضها عليه: "بنشترك مع بعض، وأنا ديموقراطي جدا"، ووصف زوجته "منى"، بأنها سيدة عظيمة ووجودها في حياته كان له أهمية كبرى: "يتجاوز دور الزوجة والحبيبة"، موضحا أنه لديه 3 أبناء؛ أحدهما يدرس المسرح بالولايات المتحدة الأمريكية: "هو عمل 3 مسرحيات في السنتين الأولانين".

وأكد خالد النبوي، أنه تزوج وهو صغير السن ولديه توأم في المرحلة الجامعية من زواج سابق: "لازم كل حاجة بتبقى بالمناقشة، وأنا مش بمتلك أولادي، هم ملكي ولكنهم ليسوا لي وأولادي أولاد الحياة".

- حقق النبوي نجاحًا جماهيريا ملحوظًا من خلال تجسيده شخصية "طومان باي"، في مسلسل "ممالك النار"، الذي عرض في نهاية عام 2019.

في مطلع عام 2020، تعرض خالد النبوي لأزمة صحية، نُقل على إثرها لمستشفى القصر العيني الفرنساوي، ووضع داخل العناية المركزة، وأجرى الأطباء عملية تركيب دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي.

شارك خالد النبوي في الموسم الرمضاني 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين" من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة ريهام حجاج محمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏

- كُرم النبوي من المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ23، بجائزة أحسن ممثل عن فيلم يوم وليلة.

- خطف خالد النبوي الأنظار قبل أيام خلال ظهوره في الفيلم الوثائقي "تعالوا مصر"، والذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الأماكن الأثرية الهامة في مصر.