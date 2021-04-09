لقيت نفسي تحت الأنقاض وشعري اتحرق بسبب الفوازير.. تصريحات نيللي في مساء DMC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حلت الفنانة الكبيرة نيللي ضيفة على برنامج مساء DMC، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، وخلال اللقاء تحدثت نيللي عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الفنية والشخصية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات "نيللي" في مساء DMC:

- الفن في عروقي، أنا بمثل من وأنا عندي 3 سنين، الفن جوايا بس كفاية قدمت حاجات وخلاويص.

- صلاح جاهين هو اللي عرض نفسه إنه يعمل الفوازير، وده اللي بيقولوا عليه قمة التواضع وقالي انتوا مصعبين الفوازير أوي ليه قولتله حضرتك تعمل اللي انت عايزه.

- وأنا بعمل الفوازير اتعرضت لمواقف كتير، منها إني مرة وقعت في البوية وكملت تصوير عادي، ومرة وقع عليا الديكور وأنا كنت تحت الأنقاض بقولهم أنا كويسة متخافوش، ومرة اتحرق شعري في التصوير بس رجع تاني الحمد لله.

- أنا من النوع اللي على طول متفائلة وعندي رضا لأقصى درجة والرضا ده اللي بيجيب السعادة.

- أكتر سؤال بتسألوه ليه مش برجع للتمثيل، وفي مثل بيقول "يا بخت من زار وخفف" وأنا عاوزة أبقى خفيفة على الجمهور.

- كنا عشان نعمل خدعة في الفوازير قبل التكنولوجيا أقف قصاد الكاميرا 8 ساعات علشان تعديل الصورة لمشهد 15 ثانية.

- الفوازير أحلى أيام عمري، رغم التعب في الشغل ومكنتش بنام بس على قلبي أحلى من العسل، ودنيا سمير غانم الوحيدة اللي أشوفها تقدر تعمل الفوازير.

- رمضان بالنسبة ليا تليفزيون بفضل أتفرج على المسلسلات، لأني طول السنة مش بتفرج غير على البرامج الحوارية.

- ضيعت نص عمري في الخيال، أنا خيالية أوي وبشوف أي حاجة بتمناها في الخيال، أنا إنسانة عاطفية وحظي وحش في الحب.

- "العذاب امرأة" أكتر فيلم بحبه لأن الدور مكنش لايق عليا وأنا اللي اخترته ودخلته بتحدي.