غادة عبدالرازق: نفسي أقدم "مُغسلة موتى" وبحلم أمثل مع عادل إمام ولو مشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة غادة عبدالرازق عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها، وتعتبر أنها ستكون أصعب من شخصية "الجزارة" التي تلعبها في مسلسل "لحم غزال"، وذلك خلال لقائها ببرنامج "ليلة الخميس"، المعروض عبر MBC مصر.

وقالت إن شخصية "مُغسلة الموتي" تؤدي مهنة تراها صعبة للغاية وأن من يعمل بها يكون شخص قوي ومتماسك: "فكرت فيها لما والدتي ماتت وكنا بنغسلها قد إيه اللي بيشتغل في المهنة دي بيكون قوي وبيعيش حياته عادي بعد ما بيخلص شغله".

وتطرقت غادة عبدالرازق في حديثها عن رغبتها في التعاون مع الفنانة يسرا والزعيم عادل إمام: "نفسي أمثل مع يسرا واشتغل مع عادل إمام ولو مشهد واحد".

وتنتظر غادة عبدالرازق عرض مسلسل "لحم غزال"، في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من بطولة شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.