منة فضالي تطلب من الجمهور الدعاء لـ خالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها رفقة الفنان خالد النبوي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وطالبت جمهورها بالدعاء له، بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات القليلة الماضية.

وكتبت "منة": "خالد النبوي زميل محترم وبستمتع بالشغل معاه دائما، صديقي سلامتك مليون سلامة والله الشافي أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل".

وأثارت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، جدلًا واسعًا بعدما طالبت جمهوره بالدعاء له، مشيرة أنه يعاني من وعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل أخرى، قائلة: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

وتفاعل العديد من محبي النبوي مع منشور زوجته، وتساءل الكثيرون عن سبب وعكته الصحية وتفاصيلها ولكنها لم تُجب.

من ناحية أخرى، خالد النبوي خطف الأنظار على مدار الأيام الماضية، ببطولته للفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، والمعروف باسم "حضارة مصر".