إيرادات الخميس.. "الخطة العايمة" الثالث و"شاومينج" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين"، وحققت الأعمال الخمسة مجتمعة أمس الخميس 8 أبريل، إيرادات قُدرت بـ140 ألفا و676 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 115 ألفا و108 جنيهات.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.

قبل الأربعين

وحصل على المركز الثاني فيلم "قبل الأربعين"، محققًا 12 ألفا و283 جنيها.

"قبل الأربعين" تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام، بطولة بسمة، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، أحمد حلاوة، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، معتز هشام.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 10 آلاف و117 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الرابع، بعد تحقيقه 2833 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

شاومينج

جاء في المركز الخامس فيلم "شاومينج" والذي حقق 335 جنيهًا.

"شاومينج" تأليف أشرف حسني، إخراج شادي أبو شادي، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد سلطان، توني ماهر، حامد الشراب، سارة درزواي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول ظاهرة الغش في مرحلة الثانوية العامة.