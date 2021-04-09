خاص| أول تعليق من عمرو عبدالجليل بعد إصابة نجله بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان عمرو عبدالجليل عن إصابة نجله "عبدالجليل" بمرض خطير، وخضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وكتب عمرو عبر موقع "فيسبوك": "عبدالجليل ابني هيعمل عملية في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله 4 سنين ونص ادعوله".

وتواصل "الخليج 365"، مع عمرو للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية لنجله، وقال إن الأخير من المقرر أن يخضع لجراحة دقيقة يوم الأحد المقبل.

وطالب الكوميديان الشهير الجمهور بالدعاء لنجله: "ربنا كريم وإن شاء الله يقوم بالسلامة أدعوا له".

وكشف نجل الفنان عن طبيعة مرضه من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، مؤكدًا إنه يتألم منذ 4 سنوات ونصف: "الحمد لله الحمد لله من فضل رب العالمين ربنا قدر اني أعرف المرض اللي عندي بالظبط بعد ٤ سنين ونص بتألم كل ثانيه فيهم، العصب المخي التاسع ده العصب بتاع الكلام والمضغ والبلع هو ده العصب اللي التهب عندي وأنا واقف بغني من ٤ سنين عشان كده مبقدرش أتكلم ولا أمضغ ولا أبلع خالص".

من ناحية أخرى، يشارك عمرو عبد الجليل في الموسم الرمضاني المقبل بـ3 مسلسلات، هي "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، و"كل ما نفترق" مع ريهام حجاج وأحمد فهمي، و"لحم غزال" مع غادة عبدالرازق.