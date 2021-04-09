محجبة وتشبهها.. ريهام عبدالغفور تنشر صورة شقيقتها "ريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور بعيد ميلاد شقيقتها "ريم"، ونشرت صورا تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "ريم"، في الصور وهي ترتدي الحجاب وتشبه "ريهام" في ملامحها إلى حد كبير، وعلقت الأخيرة على الصور قائلة: "أطيب وأحن كائن حي على وجه الأرض،️ أختي كل سنة وانتي طيبة حبيبتي".

من ناحية أخرى، تنتظر ريهام عبدالغفور عرض مسلسلها الرمضاني "قصر النيل"، بطولة دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، نبيل عيسى، إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.