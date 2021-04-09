قبل يوم من ذكرى رحيله.. وفاة أرملة الفنان السيد راضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة الحاجة منال، أرملة الفنان الراحل السيد راضي.

كتب منير "الدوام لله.. الحاجة منال زوجة بابا السيد راضي، الصلاة والعزاء في مدينة نصر مدافن الأسرة".

السيد راضي، ممثل ومخرج مسرحي كبير، توفي في 10 أبريل من عام 2009، من بين الأعمال التي شارك فيها: "حبك نار"، "سلطان الغرام"، "الطارق"، "فتاة المافيا"، "رأفت الهجان 2"، "السيرة الهلالية"، "جمهورية زفتى"، "أبناء الصمت" و"فتاة الاستعراض".

أخرج مسرحية "المدرسين والدروس الخصوصية" ومسرحية "سوق الحلاوة" للفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللي، مسرحية "البرنسيسة" ومسرحية "دلع الهوانم".