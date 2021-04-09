بالفيديو: شريحة في الدماغ تعيد الأمل للمصابين بالشلل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 9 ثواني

نشرت شركة ”نيورالينك“، التي يديرها إيلون ماسك، مقطع فيديو على موقع ”يوتيوب“ لقرد يلعب لعبة فيديو عن طريق نقل مؤشر على الشاشة باستخدام عقله، وهو ما يزرع أملًا جديدًا للمصابين بالشلل لاستخدام عقولهم بدلًا من أيديهم لتشغيل هاتف ذكي في المستقبل القريب.

ويظهر في الفيديو قرد يُدعى بيجر، قرد المكاك، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وقد تم زرع الشريحة الذكية من ”نيورالينك“ قبل 6 أسابيع من تصوير الفيديو داخل دماغه، كما تم تدريبه لأول مرة على لعب لعبة فيديو باستخدام عصا التحكم، مقابل موزة كمكافأة، بحسب تقرير لـ“techcrunch“.

سجل جهاز ”نيورالينك“ المعلومات وإشارات الخلايا العصبية، التي كانت تنطلق خلال لعب القرد، في وقت لاحق، تمت إزالة عصا التحكم، وكان القرد لا يزال قادرًا على لعب اللعبة باستخدام الشريحة، التي بداخل دماغه فقط.

وعن التقنية الجديدة، قال ماسك في تغريدة اليوم الجمعة: ”لعب القرد حرفيًا لعبة فيديو باستخدام شريحة دماغية“، مضيفًا أنه ”بإمكان أول منتج من نيورالينك أن يتيح للشخص المصاب بالشلل استخدام هاتف ذكي بعقله أسرع من أي شخص يستخدم يده“.

وأوضح ماسك أنه ”ستكون الإصدارات اللاحقة قادرة على تحويل الإشارات من نيورالينك في الدماغ إلى مجموعات العصبونات الحركية/الحسية بالجسم، ما يتيح، على سبيل المثال، للمصابين بشلل نصفي المشي مرة أخرى“.

وكان ماسك، قد كشف في شهر شباط/فبراير الماضي، أن قردًا قد تم توصيله بالأسلاك للعب ألعاب الفيديو بعقله، مبينًا أن ”نيورالينك“ وضعت شريحة كمبيوتر في جمجمة القرد واستخدمت ”أسلاكًا صغيرة“ لتوصيلها بدماغها.