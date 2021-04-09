بعد الضجة الكبيرة.. باسل خياط يرد على منتقدي ملابسه الغريبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: علّق الفنان باسل خياط للمّرة الأولى على الانتقادات التي تلّقاها إثر ظهوره بملابس غريبة على غلاف مجلة “GQ الشرق الأوسط” في عددها الجديد لشهر نيسان (أبريل) الحالي.

ونشر الممثل السوري في حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، مقطع فيديو من كواليس الجلسة التصويرية، معلقاً بقوله: “وإن لم يكن لوني ولا طريقي ولا تفكيري ولا مرآتي… لا ضرر من اللعب أو العبث أحياناً في الاستفهام، ربما العبث في الاستفهام أحياناً يمدّنا بإجابات لم تكن في الحسبان”.

وكان لافتاً أنّ زوجة خياط، ناهد زيدان، علّقت على الفيديو بقولها باللغة الإنكليزية: “My cool baby (حبيبي الرائع)”.

وأطلّ خياط بملابس اتسمت بموضة فترة الخمسينات من القرن الماضي، تنّوعت بين الملابس الصيفية والبرمودا وغيرها، بشتّى الألوان الزاهية والتصاميم المزركشة.

يُذكر أنّ باسل خياط يشارك في الموسم الرمضاني الحالي في بطولة مسلسل “حرب أهلية”، إلى جانب الفنانين يسرا وجميلة عوض وتامر هجرس ورشدى الشامي وخالد أنور وبسنت صيام وبرلنتي فؤاد، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.