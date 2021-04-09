المغنّي الراحل برينس يعود بألبوم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد خمسة أعوام من وفاة النجم برينس، سيطلق ألبوم جديد له في تموز يحمل عنوان “Welcome 2 America”.

وقد تم تسجيل الألبوم في عام 2010، وبقي محفوظاً مع سجلات النجم الموسيقية لكن لم يتم إطلاقه.

تدين الأغنية التي تحمل اسم الألبوم ثقافة المشاهير ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى انتقاد مجال صناعة الموسيقى.

ويضم الألبوم 11 أغنية أصلية وإعادة تسجيل أغنيتي “Soul Asylum’s Stand Up” و”B Strong”. لم تطلق تلك الأغنيات من قبل أو تسمع في ألبوم كامل، على الرغم من أداء العديد منها في حفلاته خلال مسيرته المهنية.

وفي عام 2010، وهو العام الذي تم فيه تسجيل “Welcome 2 America” وهب برنس 2.5 مليوني نسخة من ألبومه “20TEN” عبر موقع “ميرور” البريطاني.

وقال برينس للموقع حينها إنه لم يعد يثق في شركات التسجيل لتوزيع ألبومه، ولا يوافق على إعطاء موسيقاه لعمالقة الانترنت مثل “iTunes”.

وقام النجم في تسجيل الألبوم في منزله حيث توفي في نيسان 2016 بسبب جرعة زائدة من المخدرات عن عمر يناهز 57 عاماً.